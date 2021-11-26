В Госдуме антипрививочникам предложили «сидеть в лесу»

Фраза «мое тело — мое дело» не может служить оправданием для антипрививочников. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что таких людей следует держать на домашней карантине. «Раз вы не пойдете [прививаться], значит, вы не имеете права сюда приходить, вы не имеет права на работу ходить», — подчеркнул депутат. По его мнению, противники вакцинации должны «идти в лес, сидеть там и никого не заражать».

Кроме того, Шайхутдинов выступил с инициативой вводить барьеры для работодателей.