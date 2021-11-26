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В Госдуме антипрививочникам предложили «сидеть в лесу»

Lenta.ru
1 час назад

Фраза «мое тело — мое дело» не может служить оправданием для антипрививочников. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме антипрививочникам предложили «сидеть в лесу»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что таких людей следует держать на домашней карантине. «Раз вы не пойдете [прививаться], значит, вы не имеете права сюда приходить, вы не имеет права на работу ходить», — подчеркнул депутат. По его мнению, противники вакцинации должны «идти в лес, сидеть там и никого не заражать».

Кроме того, Шайхутдинов выступил с инициативой вводить барьеры для работодателей.

Ранее главврачи крупных ковидных больниц страны пригласили на «экскурсию» в красные зоны медучреждений, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. В их числе оказались лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, а также певец и композитор Юрий Лоза.

В свою очередь, Шукшина в ответ на предложение медиков пригласила врачей в «зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова». Ее заявление поддержал актер Егор Бероев. Кучера объяснил, что не является антипрививочником, но выступает против принудительной вакцинации.

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