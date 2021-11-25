Вучич подарил необычный подарок Путину

Президент Сербии Александр Вучич подарил главе РФ Владимиру Путину серебряную вазу и книги о Петре Великом во время переговоров в Сочи. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости».

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В своем Instagram президент Сербии подчеркнул, что «каждая встреча с президентом России Владимиром Путиным имеет исключительное значение» для его страны.

Сама встреча состоялась 25 ноября и стала первой за почти полтора года — с последних переговоров в июне 2020 года у стран накопилось много вопросов. В частности, Путин заявил, что стороны поручат «хозяйствующим субъектам» решить ситуацию с окончанием контракта на поставки природного газа в Сербию.