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Вучич подарил подарок Путину

Елена Прошина
24 минуты назад

Президент Сербии Александр Вучич подарил главе РФ Владимиру Путину серебряную вазу и книги о Петре Великом во время переговоров в Сочи. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости».

Вучич подарил необычный подарок Путину
Фото: EPA/ ТАССEPA/ ТАСС

В своем Instagram президент Сербии подчеркнул, что «каждая встреча с президентом России Владимиром Путиным имеет исключительное значение» для его страны.

Сама встреча состоялась 25 ноября и стала первой за почти полтора года — с последних переговоров в июне 2020 года у стран накопилось много вопросов. В частности, Путин заявил, что стороны поручат «хозяйствующим субъектам» решить ситуацию с окончанием контракта на поставки природного газа в Сербию.

Президент выразил Вучичу благодарность за развитие отношений между двумя государствами. Путин отметил, что за девять месяцев 2021 года объем товарооборота между странами вырос более чем на 20%. Кроме того, Россия и Сербия продолжают сотрудничать в рамках образования и поддерживают систему межвузовского обмена.

Политика,В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,
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