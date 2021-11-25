Рашкин высказался о своем деле

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подсчитал, сколько времени уделили федеральные каналы освещению дела о незаконной охоте, и заявил, что больше посветили только убийство президента США Джона Кеннеди, пишет News.ru.

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По его словам, федеральные каналы уделили его делу 4 часа 26 минут.

«Ни одному парнокопытному не было посвящено столько времени. Больше писали только об убийстве Кеннеди», — заявил Рашкин в ходе заседания Госдумы в четверг.

Его также возмутило, что СМИ не уделили столько же времени браконьерам, у которых были изъяты сотни медвежьих лап и сотни килограммов лосиных губ.

Инспекторы комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области в конце октября обнаружили разделанную тушу лося в багажнике автомобиля, где находился Рашкин.

Изначально депутат заявлял, что тушу лося он нашел. Затем признался, что застрелил зверя. По словам Рашкина, он стал жертвой стечения обстоятельств, и этим воспользовались люди, которые участвовали в организованной против него провокации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее в Госдуму поступило ходатайство Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности в связи с расследованием.