В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Рашкин высказался о своем деле

Елена Прошина
30 минут назад

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подсчитал, сколько времени уделили федеральные каналы освещению дела о незаконной охоте, и заявил, что больше посветили только убийство президента США Джона Кеннеди, пишет News.ru.

Рашкин высказался о своем деле
Фото: ТАССТАСС

По его словам, федеральные каналы уделили его делу 4 часа 26 минут.

«Ни одному парнокопытному не было посвящено столько времени. Больше писали только об убийстве Кеннеди», — заявил Рашкин в ходе заседания Госдумы в четверг.

Его также возмутило, что СМИ не уделили столько же времени браконьерам, у которых были изъяты сотни медвежьих лап и сотни килограммов лосиных губ.

Инспекторы комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области в конце октября обнаружили разделанную тушу лося в багажнике автомобиля, где находился Рашкин.

Изначально депутат заявлял, что тушу лося он нашел. Затем признался, что застрелил зверя. По словам Рашкина, он стал жертвой стечения обстоятельств, и этим воспользовались люди, которые участвовали в организованной против него провокации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее в Госдуму поступило ходатайство Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности в связи с расследованием.

Госдума на заседании в четверг, 25 ноября, одобрила снятие депутатской неприкосновенности с Рашкина.

Политика,Валерий Рашкин,Джон Кеннеди,КПРФ,Генпрокуратура РФ,Госдума,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители