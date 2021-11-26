В Госдуме объяснили лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что решение нижней палаты парламента лишить депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности продиктовано запросом общества на открытость и справедливость. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Правонарушения, которые в настоящее время обсуждаются, никак не связаны с депутатской деятельностью Рашкина, отметил Выборный.

«Сегодня сформировался мощный запрос нашего общества на открытость, справедливость. Мы много обсуждали, что закон должен быть един для всех, неприкасаемых быть не должно и институт неотвратимости наказания должен работать как часы», — подчеркнул он.

Выборный добавил, что дальнейшая судьба Рашкина будет зависеть от вывода следствия, к которому оно придет, а также от позиции Генпрокуратуры.

25 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на лося.