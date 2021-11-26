В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

В Госдуме объяснили лишение Рашкина депутатской неприкосновенности

Lenta.ruиещё 2
33 минуты назад

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что решение нижней палаты парламента лишить депутата от КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности продиктовано запросом общества на открытость и справедливость. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Правонарушения, которые в настоящее время обсуждаются, никак не связаны с депутатской деятельностью Рашкина, отметил Выборный.

«Сегодня сформировался мощный запрос нашего общества на открытость, справедливость. Мы много обсуждали, что закон должен быть един для всех, неприкасаемых быть не должно и институт неотвратимости наказания должен работать как часы», — подчеркнул он.

Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Выборный добавил, что дальнейшая судьба Рашкина будет зависеть от вывода следствия, к которому оно придет, а также от позиции Генпрокуратуры.

25 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на лося.

В октябре 2021 года полицейские остановили в Саратовской области машину депутата, в багажнике которого они нашли убитого лося. Позже Рашкин признался в убийстве животного.

Политика,Видео,Анатолий Выборный,Валерий Рашкин,КПРФ,Генпрокуратура РФ,Госдума,Газета.Ru,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители