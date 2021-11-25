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Рашкин сравнил свое дело с убийством Кеннеди

Lenta.ruиещё 8
43 минуты назад

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сравнил дело о незаконной охоте в Саратовской области, фигурантом которого он является, с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. С таким заявлением он выступил на заседании нижней палаты парламента.

Рашкин сравнил свое дело с убийством Кеннеди
Фото: Ирина Бужор / КоммерсантъИрина Бужор / Коммерсантъ

Рашкин пояснил, что на одном из федеральных каналов делу об убийстве лося посвятили 4 часа 26 минут. «Ни одному парнокопытному не было посвящено столько времени. Больше писали только об убийстве Кеннеди», — отметил он.

Депутат также возмутился, что СМИ не уделяли столько внимания «медвежьим лапам» и «лосиным губам», которые находили у других политиков.

Генпрокурор обвинил убившего лося Рашкина во лжи

Ранее 25 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов обвинил Рашкина во лжи. «Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, да и не только их, относительно обстоятельств обнаружения в багажнике его автомобиля туши животного», — сказал он, отметив, что этот «позор стал общеизвестным» благодаря СМИ.

В октябре 2021 года полицейский и сотрудник комитета охотхозяйства остановили в Саратовской области автомобиль, в котором находился Рашкин. В его багажнике они обнаружили убитого лося. Против депутата возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте в регионе. Рашкин сознался в убийстве животного.

Джон Кеннеди был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. По официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Его брат — сенатор и генпрокурор Роберт, баллотировавшийся на пост президента, был убит в 1968 году.

Политика,Игорь Краснов,Харви Освальд,Валерий Рашкин,Джон Кеннеди,КПРФ,Госдума,
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