Генпрокурор обвинил убившего лося Рашкина во лжи

Генеральный прокурор России Игорь Краснов обвинил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина во лжи. Как сообщает ТАСС, глава ведомства заявил, что парламентарий врал об обстоятельствах якобы обнаружения им убитого лося.

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«Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, да и не только их, относительно обстоятельств обнаружения в багажнике его автомобиля туши животного. Благодаря СМИ этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным», — заявил генпрокурор на заседании Госдумы с представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

Краснов подчеркнул, что крайне негативно относится к подобным «проявление неискренности», а ложь из уст должностного лица такого уровня «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустима». Он отметил, что вранье останется «на совести Валерия Федоровича».

Напомним, что Генпрокуратура потребовала лишить Рашкина депутатской неприкосновенности после скандала с убитым лосем. В октябре парламентария задержали в лесу в Саратовской области — в багажнике его машины правоохранители обнаружили разделанную тушу лося.

Сперва депутат заявлял, что нашел уже мертвое животное, однако позднее признался что убил его сам. Как рассказал Рашкин, он устал во время избирательного цикла, а потому отправился на отдых в фермерское хозяйство своих друзей. Они предложили ему порыбачить и поохотиться. По словам депутата, друзья заверили, что нужные разрешения у них имеются.