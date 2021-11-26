В Госдуме объяснили, зачем нужны законы о QR-кодах

Законопроекты о QR-кодах необходимы для возвращения к допандемийному образу жизни. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
«Чем быстрее мы пропишем правила поведения, правила жизнедеятельности, тем быстрее мы вернемся если не к привычному образу жизни, как было до пандемии, то максимально к нему приблизимся», — цитирует РИА «Новости» слова Хубезова, сказанные на общественных слушаниях по законопроектам в ОП РФ.
Подобные пандемии приходят раз в 100-200 лет и входят в группу риска по высокой летальности, отметил депутат
Хубезов добавил, что два законопроекта о QR-кодах, рассматриваемые Госдумой, направлены на предотвращение последующих волн коронавируса. По его словам, законы предусматривают, прежде всего, сохранение здоровья и жизни граждан, а не ограничение свобод.
«Мы теряем каждый день больше 1200 пациентов», — заявил депутат.
Хубезов призвал смотреть на опыт других стран, где система QR-кодов помогает улучшить эпидемиологическую ситуацию.