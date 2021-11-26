В Госдуме объяснили, зачем нужны законы о QR-кодах

«Чем быстрее мы пропишем правила поведения, правила жизнедеятельности, тем быстрее мы вернемся если не к привычному образу жизни, как было до пандемии, то максимально к нему приблизимся», — цитирует РИА «Новости» слова Хубезова, сказанные на общественных слушаниях по законопроектам в ОП РФ.