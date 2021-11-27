Володин дал обещание противникам QR-кодов

«За прошедшие три дня получил от вас огромное количество сообщений, где вы высказываете свое мнение по поводу внесенных правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах. Не ожидал, что их будет так много. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.