Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главной целью противоэпидемических мер по COVID-19 — сподвигнуть граждан на ревакцинацию. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля отметил, что необходимость поддержания иммунитета диктует целый ряд неизбежных мероприятий.

При этом Песков подчеркнул, что недовольные введенными на территории страны мероприятиями «есть и будут».

«Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса», — добавил пресс-секретарь.

Также представитель президента отметил что законопроекты о QR-кодах в России пока не приняты из-за сложности процесса, поскольку властям нужно одновременно «спасти людей и не навредить экономике страны».