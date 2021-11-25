Чрезвычайный и полномочный посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская сообщила, что пока находится в России. Она объяснила, почему не может заняться отъездом в африканскую республику, сообщает РИА Новости.

Поклонская объяснила свое нахождение в России незавершенными процессами, связанными с ее трудоустройством.

«Я действительно нахожусь в России. Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства», — прокомментировала посол.

Дипломат добавила, что сообщит о датах своего отъезда дополнительно. При этом Поклонская заявляла о намерении встретить Новый год уже в Кабо-Верде. Она рассказала, что ее друзья собираются приехать к ней в гости на зимние праздники.

Во второй половине октября сообщалось, что Поклонская прибудет в Кабо-Верде в течение месяца, до середины ноября. Уже тогда посол занималась сбором и подготовкой к переезду.