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Собянин призвал сократить число мигрантов среди коммунальщиков

Мария Иванова
27 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у районных предприятий ЖКХ есть резерв к сокращению числа трудовых мигрантов в своих штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин призвал сократить число мигрантов среди коммунальщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее мэр заявил, что мигрантов на стройках по программе реновации в Москве должно быть меньше: по его мнению, для этой работы необходимы люди с высокой квалификацией, которые будут получать больше.

«Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», - отметил глава города.

Позже он рассказал, что количество трудовых мигрантов, работающих на московских стройках, уже уменьшилось вдвое. По его мнению, с помощью найма российских специалистов организация труда на стройках улучшится, компании смогут внедрять новые технологии и проводить индустриализацию строительства.

В интервью РИА Новости мэр рассказал, что к такой практике стоит обратиться и коммунальщикам. Он отметил, что на крупных городских предприятиях ЖКХ трудовых мигрантов почти нет.

«Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», - заключил он.

Политика,Сергей Собянин,РИА Новости,
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