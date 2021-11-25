Собянин призвал сократить число мигрантов среди коммунальщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у районных предприятий ЖКХ есть резерв к сокращению числа трудовых мигрантов в своих штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее мэр заявил, что мигрантов на стройках по программе реновации в Москве должно быть меньше: по его мнению, для этой работы необходимы люди с высокой квалификацией, которые будут получать больше.

«Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», - отметил глава города.

Позже он рассказал, что количество трудовых мигрантов, работающих на московских стройках, уже уменьшилось вдвое. По его мнению, с помощью найма российских специалистов организация труда на стройках улучшится, компании смогут внедрять новые технологии и проводить индустриализацию строительства.

В интервью РИА Новости мэр рассказал, что к такой практике стоит обратиться и коммунальщикам. Он отметил, что на крупных городских предприятиях ЖКХ трудовых мигрантов почти нет.