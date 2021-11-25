Зюганов ответил на письмо врачей к антипрививочникам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале прокомментировал письмо главврачей российских больниц известным антипрививочникам.
Медики пригласили политика посетить "красную зону" ковидных госпиталей. Зюганов заявил, что никогда не был противником вакцинации, отметив, что каждая прививка должна быть строго обоснована с научной точки зрения. По его словам, российские власти раскололи людей на вакцинированных и невакцинированных и устроили "электронный концлагерь".
"Поэтому, если кого и отправлять в "красные зоны", то инициаторов и организаторов "оптимизации" российской системы здравоохранения", - написал политик.
Ранее главврачи и заведующие отделениями российских крупных госпиталей написали открытое письмо известным антиваксерам. В письме сказано, что антипрививочников-знаменитостей приглашают на экскурсию по "красным зонам" ковидных госпиталей.
Письмо в частности адресовано актрисе Марии Шукшиной, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, главе фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову, заместителю председателя Госдумы Петру Толстому, депутату Вячеславу Лысакову, лидеру движения "Суть времени" Сергею Кургиняну, актерам Оскаре Кучере и Егору Бероеву, а также музыкантам Константину Кинчеву, Кате Лель, Наталье Ветлицкой и Юрию Лозе.