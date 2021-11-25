Зюганов ответил на письмо врачей к антипрививочникам

Медики пригласили политика посетить "красную зону" ковидных госпиталей. Зюганов заявил, что никогда не был противником вакцинации, отметив, что каждая прививка должна быть строго обоснована с научной точки зрения. По его словам, российские власти раскололи людей на вакцинированных и невакцинированных и устроили "электронный концлагерь".