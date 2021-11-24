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Россия заявила о переходе Киевом всех разумных границ

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев «перешел все разумные границы», заявляя о применении боевых беспилотников в Донбассе и продолжая обстрелы его территорий. Об этом пишет РИА Новости.

Россия заявила о переходе Киевом всех разумных границ
Фото: ТАССТАСС

«Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА», — сказал Грызлов, добавив, что Киев продолжает незаконно удерживать представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка.

Полпред России добавил, что в ходе заседания Донбасс узнал у представителей ОБСЕ, нарушает ли применение ударных БПЛА, а также объявленное публично главнокомандующим ВСУ Валерия Залужным разрешение командирам на местах открывать огонь по своему усмотрению. Кроме того, глава ММ ОБСЕ Чевик подтвердил, что применение беспилотников является нарушением.

Также, отметил Грызлов, на вопрос представителей Донбасса, с какой целью руководство ВСУ делает откровенно ложные заявления о нарушениях существующих договоренностей, ответа Киева не последовало.

«Украинские представители проигнорировали требование Донецка и Луганска незамедлительно вернуться к выполнению своих обязательств по подписанным договоренностям об усилении перемирия», — сказал он, заключив, что нужно вернуть Украину к выполнению обязательств по перемирию.

Ранее Грызлов обвинил Украину в дуракавалянии. Он указал, что представители Украины не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов согласованной повестки дня и проигнорировали все практические предложения Донбасса.

Политика,Борис Грызлов,ОБСЕ,РИА Новости,
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