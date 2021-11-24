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Украину вновь обвинили в блокировке урегулирования в Донбассе

Lenta.ru
27 минут назад

Полпред России по Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам заседания в формате видеоконференции вновь обвинил Украину в блокировке работы группы. Его слова приводит ТАСС.

Украину обвинили в блокировке урегулирования в Донбассе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На сегодняшнем заседании Контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры», — подчеркнул Грызлов.

Он отметил, что Киев продолжает блокировать работу подгрупп по Донбассу по всем направлениям.

Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь по итогам заседания экономической подгруппы заявила, что Киев целенаправленно обостряет ситуацию в Донбассе.

По ее словам, власти Украины отказываются обсуждать урегулирование ситуации, при этом они систематически предпринимают шаги по обострению ситуации на линии соприкосновения.

Политика,Борис Грызлов,ИТАР-ТАСС,
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