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Путин заявил о потерях в Вооруженных силах из-за COVID-19

Елена Прошина
18 минут назад

Президент России Владимир Путин заявил, что личный состав Вооруженных сил страны понес потери из-за пандемии. Как сообщает РИА Новости, глава государства отметил, что сейчас в армии налажена вакцинация и ситуация находится под контролем.

Путин заявил о потерях в Вооруженных силах из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кстати говоря, в других военных организациях, я просто это знаю по докладам, на первом этапе, несмотря на то, что люди молодые, здоровые, вроде бы, проблемы с COVID были, были, к сожалению, потери среди личного состава от этой болезни. Но после того, как эту горькую стадию ознакомления с болезнью прошли, наладили вакцинацию, ревакцинацию, ситуация нормализовалась во всей военной организации государства», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что чтобы достичь коллективного иммунитета россиянам необходимо пройти «первую фазу» вакцинации, чтобы после своевременно приступить к ревакцинации. По словам Путина, сейчас это уже сделано в Вооруженных силах.

Напомним, что ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в армии. По его словам, это связано с вакцинацией 95% военнослужащих и персонала.

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,
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