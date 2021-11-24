Путин заявил о потерях в Вооруженных силах из-за COVID-19

«Кстати говоря, в других военных организациях, я просто это знаю по докладам, на первом этапе, несмотря на то, что люди молодые, здоровые, вроде бы, проблемы с COVID были, были, к сожалению, потери среди личного состава от этой болезни. Но после того, как эту горькую стадию ознакомления с болезнью прошли, наладили вакцинацию, ревакцинацию, ситуация нормализовалась во всей военной организации государства», — заявил Путин.