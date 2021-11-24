Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от коронавируса.

Он пояснил, что сначала ревакцинировался «Спутником Лайт», так как его уровень антител за 6 месяцев упал, а на следующий день сделал назальную вакцину.

«Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день — вторую часть процедуры, а именно порошок назальной формы», — сказал Путин.

Президент России рассказал, что никаких неприятных ощущений не было.

«Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего», — поделился Путин.