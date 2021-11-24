Путин поддержал продление срока действия сертификатов переболевших COVID-19

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить до года действие сертификата после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Так и будем делать», — сказал глава государства, выслушав доклад зампреда правительства.

Ранее Голикова отметила, что доля повторно переболевших коронавирусом в России составила 0,74 процента от их общего числа. По мнению Голиковой, в связи с этим возникло предложение продлить срок действия таких сертификатов с полгода до одного года.

«В ближайшее время в методических рекомендациях министерства здравоохранения будут внесены соответствующие изменения и соответствующие изменения будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших», — сообщила она.

В Минцифры ранее сообщили, что в России в многофункциональных центрах начали распечатывать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом гражданам, которые не имеют доступа к порталу госуслуг.