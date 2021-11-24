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Песков прокомментировал идею Бастрыкина отменить ЕГЭ

Москва24
1 час назад

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, предложивший отменить ЕГЭ для школьников, обладает широким кругозором и имеет личное мнение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал идею Бастрыкина отменить ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он ответил на вопрос, были ли заявления Бастрыкина согласованы с Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов, в том числе и для главы Следственного комитета.

"Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше министерство просвещения и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно будут выстраивать линию по развитию нашей системы образования", – цитирует Пескова РИА Новости.

Александр Бастрыкин ранее заявил, что в России следует возродить советскую школу образования, а единый государственный экзамен отменить. Существующую аттестацию он назвал пыткой для учащихся.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила призыв отменить ЕГЭ в качестве аттестационного экзамена в России. Парламентарий отметила, что ЕГЭ является испытанием для нервов как взрослых, так и выпускников, однако данный экзамен снял вопрос о коррумпированности процедуры аттестации и позволил способным детям поступить в лучшие вузы страны.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, в свою очередь, заявила, что проверку знаний с помощью ЕГЭ и ОГЭ надо как минимум изменить.

Политика,Светлана Бессараб,Ольга Леткова,Александр Бастрыкин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобрнауки,Госдума,СКР,РИА Новости,
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