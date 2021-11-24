Кремль прокомментировал ситуацию в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Донбассе очень и очень тревожной, передает «Коммерсантъ».

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Песков заявил, что у Москвы нет информации о возможном использовании украинскими войсками американского противотанкового ракетного комплекса Javelin в Донбассе. «Но то, что они там есть — это очевидный факт»,— отметил он.

Представитель Кремля не дал прямого ответа на вопрос, будет ли использование Javelin считаться пересечением «красных линий», о которых говорил президент Владимир Путин. «Послушайте, Javelin, он же против чего-то используется, да? Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной»,— добавил Песков.

Ранее украинское командование опровергло информацию о применении Javelin в Донбассе. При этом об их использовании сообщало управление разведки Минобороны. В конце октября Вооруженные силы Украины впервые применили в бою на Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.