Песков сравнил наказание антиваксеров с «охотой на ведьм»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с антипрививочниками, не нарушающими закон, нельзя превращать в «охоту на ведьм». Об этом сообщает РИА Новости.

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Так Песков ответил на вопрос журналистов об отношении Кремля к идее по сбору информации об антипрививочниках.

«Это не является нашей прерогативой, одно дело - высказывать свою точку зрения аргументировано, другое дело - призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт», - заявил он.

Песков отметил, что это нельзя превращать в охоту на ведьм, к антипрививочникам необходимо применять «спокойный, трезвый, сбалансированный подход».