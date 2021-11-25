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В МИД раскритиковали «саммит за демократию» США

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
28 минут назад

«Саммит за демократию» США, который должен пройти в режиме видеоконференции в начале декабря этого года, имеет конфронтационную направленность в первую очередь в отношении России и Китая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В МИД раскритиковали «саммит за демократию» США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это мероприятие, безусловно, имеет конфронтационную, разобщающую направленность и представляет собой очередное звено в реализации Вашингтоном курса на ре-идеологизацию международных отношений в духе пресловутой концепции порядка, основанного на правилах», – цитирует ее РИА «Новости».

По словам Захаровой, «под лозунгом продвижения демократии, США собирают очередной, такой, клуб по интересам для противостояния со странами, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада, сохраняют свое суверенное видение справедливого миропорядка, в первую очередь, это Россия и Китай».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «саммита за демократию» без участия России и Китая.

Инициированный США «саммит за демократию» намечен на 9 декабря.

Политика,Саммит,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД,РИА Новости,
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