В МИД раскритиковали «саммит за демократию» США

«Саммит за демократию» США, который должен пройти в режиме видеоконференции в начале декабря этого года, имеет конфронтационную направленность в первую очередь в отношении России и Китая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«Это мероприятие, безусловно, имеет конфронтационную, разобщающую направленность и представляет собой очередное звено в реализации Вашингтоном курса на ре-идеологизацию международных отношений в духе пресловутой концепции порядка, основанного на правилах», – цитирует ее РИА «Новости».

По словам Захаровой, «под лозунгом продвижения демократии, США собирают очередной, такой, клуб по интересам для противостояния со странами, которые сохраняют стратегическую независимость от коллективного Запада, сохраняют свое суверенное видение справедливого миропорядка, в первую очередь, это Россия и Китай».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «саммита за демократию» без участия России и Китая.