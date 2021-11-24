Путин поздравил Маслякова с 80-летием

Президент России Владимир Путин направил в среду поздравление с 80-летним юбилеем телеведущему Александру Маслякову , отметив в том числе его профессионализм и огромный запас творческой энергии.

"И коллеги, и зрители, и дружная команда кавээнщиков по праву считают вас опытным профессионалом, наделенным огромным запасом творческой, созидательной энергии. Эти качества помогают вам на протяжении многих лет стоять у штурвала и задавать вектор движения такому масштабному проекту, как "Клуб веселых и находчивых", объединившему талантливых, увлеченных молодых людей по всему миру", - отмечается в опубликованной на сайте Кремля телеграмме президента.

Александр Васильевич Масляков родился в 1941 году в Свердловске (теперь Екатеринбург). В 1968 году завершил обучение на Высших курсах работников телевидения.

В 1964 году, еще студентом, Масляков вместе со Светланой Жильцовой стал соведущим юмористической передачи-игры "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году программа была закрыта руководством Гостелерадио СССР. Масляков вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята", "Песня года". В 1986 году передача "Клуб веселых и находчивых" была возрождена, Масляков вновь стал ведущим программы.