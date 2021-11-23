Вассерман: Украине не по зубам война с Россией

«Я прекрасно помню, что одним из условий при формировании молодой армии Украины, была готовность украинских военных воевать против России. Так вот те, кто там более-менее разбирался в военном деле, понимал, что война против России никогда не окончится блицкригом. Это были профессиональные военные, которые в своей массе покинули ряды ВСУ, уступив место дилетантам», - заявил Вассерман телеграм-каналу «Донбасс решает».