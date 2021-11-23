Вассерман: Украине не по зубам война с Россией

Украине не по зубам война с Россией, считает депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман. По его словам, Украина может победить только в молниеносной войне, но размеры территории России исключают проведение блицкрига.
Ситуация для Украины осложняется также тем, что в рядах Вооруженных сил страны не осталось профессионалов – они покинули армию, уступив место дилетантам.
«Я прекрасно помню, что одним из условий при формировании молодой армии Украины, была готовность украинских военных воевать против России. Так вот те, кто там более-менее разбирался в военном деле, понимал, что война против России никогда не окончится блицкригом. Это были профессиональные военные, которые в своей массе покинули ряды ВСУ, уступив место дилетантам», - заявил Вассерман телеграм-каналу «Донбасс решает».
13 ноября внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украине следует ожидать нападения России совместно с Белоруссией в конце декабря – на католическое Рождество в западных странах. По его мнению, удар будет нанесен «с Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр». Целью вторжения он назвал создание политического кризиса, свержение Владимира Зеленского с поста главы государства и создание марионеточного правительства.