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Вассерман: Украине не по зубам война с Россией

Вероника Полынина
48 минут назад

Украине не по зубам война с Россией, считает депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман. По его словам, Украина может победить только в молниеносной войне, но размеры территории России исключают проведение блицкрига.

Вассерман: Украине не по зубам война с Россией
Фото: ТАССТАСС

Ситуация для Украины осложняется также тем, что в рядах Вооруженных сил страны не осталось профессионалов – они покинули армию, уступив место дилетантам.

В Эстонии напомнили России о силе украинской армии

«Я прекрасно помню, что одним из условий при формировании молодой армии Украины, была готовность украинских военных воевать против России. Так вот те, кто там более-менее разбирался в военном деле, понимал, что война против России никогда не окончится блицкригом. Это были профессиональные военные, которые в своей массе покинули ряды ВСУ, уступив место дилетантам», - заявил Вассерман телеграм-каналу «Донбасс решает».

13 ноября внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украине следует ожидать нападения России совместно с Белоруссией в конце декабря – на католическое Рождество в западных странах. По его мнению, удар будет нанесен «с Крыма на Энергодар, а с севера на Черкассы и на Днепр». Целью вторжения он назвал создание политического кризиса, свержение Владимира Зеленского с поста главы государства и создание марионеточного правительства.

Политика,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Анатолий Вассерман,Госдума,
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