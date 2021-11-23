Россия заявила о жестоком обращении Польши с мигрантами

Евросоюз игнорирует жестокое обращение польских и литовских пограничников с мигрантами на границе с Белоруссией вопреки декларируемым ценностям. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Если что-то и вызывает отторжение и осуждение сегодня, так это двуличная и бесчеловечная линия Европейского союза, который вопреки декларируемым ценностям пытается не замечать жестокое обращение с мигрантами польских и литовских пограничников», - сказал Полянский, его слова приводит ТАСС.

Как отметил заместитель постпреда, пограничники из Польши и Литвы нарушают «любые мыслимые международные конвенции, да и просто нормы цивилизованного поведения».

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники. 16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.