Страны Европы начали признавать российские QR-коды

Венгрия приняла решение о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«[Уже началось] движение в пользу того, чтобы, не дожидаясь завершения всех бюрократических легалистских процедур, поддерживать взаимное признание не вакцин, а сертификатов о вакцинировании — это работает. Вот Венгрия приняла такое решение, на подходе у нас целый ряд государств», — на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством», сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, процесс признания сертификатов о вакцинации со странами Европы осложняют не только объективные причины, но и «субъективные факторы», передает Life.