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Страны Европы начали признавать российские QR-коды

Ura.Ruиещё 1
1 час назад

Венгрия приняла решение о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Страны Европы начали признавать российские QR-коды
Фото: Ura.RuUra.Ru

«[Уже началось] движение в пользу того, чтобы, не дожидаясь завершения всех бюрократических легалистских процедур, поддерживать взаимное признание не вакцин, а сертификатов о вакцинировании — это работает. Вот Венгрия приняла такое решение, на подходе у нас целый ряд государств», — на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством», сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, процесс признания сертификатов о вакцинации со странами Европы осложняют не только объективные причины, но и «субъективные факторы», передает Life.

Ранее в Кремле рассказали, что в «обозримой перспективе» ждут взаимного признания вакцин от коронавируса. Такую работу ведет Минздрав России, рассказал URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла. По его словам, прививка зарубежными вакцинами является личным делом граждан.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Минздрав РФ,МИД,РИА Новости,
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