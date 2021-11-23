Жириновский публично оскорбил Рашкина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инцидент с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, оскорбил его. Соответствующее видео опубликовал портал URA.ru в Telegram.

«У нас есть понятие «чмо» — человек, мешающий обществу. Бывает, партии мешают, уже будут называть не «чмо», а «пмо» — партия, мешающая обществу», — заявил политик.

Ранее Жириновский предложил в Telegram заставить Рашкина «целиком сожрать» лося, которого тот убил.

Позднее он анонсировал «прощание» с Рашкиным 25 ноября. Политик объяснил, что в отношении Рашкина будет возбуждено уголовное дело, и добавил, что не понимает зачем коммунист убил животное.