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Жириновский публично оскорбил Рашкина

Газета.Ruиещё 1
53 минуты назад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инцидент с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, оскорбил его. Соответствующее видео опубликовал портал URA.ru в Telegram.

«У нас есть понятие «чмо» — человек, мешающий обществу. Бывает, партии мешают, уже будут называть не «чмо», а «пмо» — партия, мешающая обществу», — заявил политик.

Ранее Жириновский предложил в Telegram заставить Рашкина «целиком сожрать» лося, которого тот убил.

Позднее он анонсировал «прощание» с Рашкиным 25 ноября. Политик объяснил, что в отношении Рашкина будет возбуждено уголовное дело, и добавил, что не понимает зачем коммунист убил животное.

В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области с тушей убитого лося. Сначала парламентарий отрицал причастность к гибели животного и говорил, что нашел тушу в лесу, однако 18 ноября опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве животного.

Политика,Видео,Валерий Рашкин,Владимир Жириновский,КПРФ,ЛДПР,Госдума,
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