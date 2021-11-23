Лавров назвал вопиющими санкции против «Северного потока – 2»

Страны Запада во главе с США применяют санкции по поводу и без, особенно это касается газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример – это то, что творят с «Северным потоком – 2», – передает его слова РИА «Новости».
По словам министра, страны понимают нарастающие капризы Запада. «Все больше стран начинают понимать необходимость создавать страховочную сетку, создавать системы, которые не будут ставить их в зависимость от капризов, ненадежности, недоговороспособности наших западных коллег», – передает слова Лаврова ТАСС.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможные новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» являются незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США.