Лавров назвал вопиющими санкции против «Северного потока – 2»

«Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода, как говорится. Конечно, вопиющий пример – это то, что творят с «Северным потоком – 2», – передает его слова РИА «Новости» .

Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».