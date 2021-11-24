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Названа возможная дата итоговой пресс-конференции Путина

Lenta.ruиещё 3
58 минут назад

Названа возможная дата итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина: она может состояться в четверг, 23 декабря. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, и сотрудника одного из федеральных телеканалов.

Названа возможная дата итоговой пресс-конференции Путина
Фото: Сергей Гунеев / РИА НовостиСергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что о дате проведения пресс-конференции «объявят своевременно».

Еще один собеседник издания отметил, что обычно итоговая пресс-конференция проводится в третий или четвертый четверг декабря, и вряд ли целесообразно проводить ее раньше. По словам другого источника, пресс-конференция вряд ли будет использоваться как площадка для решения таких вопросов, как судьба инициатив о QR-кодах. Президент может высказать позицию по этому вопросу в рамках рабочих совещаний или встреч в первой половине месяца, добавил собеседник.

Ранее Песков назвал примерную дату итоговой пресс-конференции Путина. По его словам, она может состояться в декабре 2021 года. В прошлом году мероприятие проходило по видеосвязи и стало своеобразным симбиозом с прямой линией, добавил официальный представитель Кремля.

Путин встречается с журналистами в формате пресс-конференции ежегодно с 2001 года. В 2020 году формат мероприятия был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли.

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