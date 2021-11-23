Песков предупредил о новых волнах COVID-19

«Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидает, вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Я уж не знаю, у нас третья, у них — четвертая, или у них пятая, у нас — четвертая», — предупредил Песков.