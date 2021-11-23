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Песков предупредил о новых волнах COVID-19

Lenta.ru
43 минуты назад

Несмотря на снижение случаев заразившихся COVID-19, Россию ждут новые волны заболеваемости. Так ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков предупредил о новых волнах COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь президента отметил, что такие «волны» идут друг за другом, и с такой ситуацией сталкиваются все государства. Он заметил, что причина непрекращающейся заболеваемости вирусом кроется в недостаточном уровне вакцинации и ревакцинации.

«Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидает, вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Я уж не знаю, у нас третья, у них — четвертая, или у них пятая, у нас — четвертая», — предупредил Песков.

Ранее Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 400 835.

Политика,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,
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