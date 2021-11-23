Песков отверг планы России нападать на Украину

Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

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Таким образом пресс-секретарь президента России отверг заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который предрек скорое вторжение Москвы на территорию своей страны.

«Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. <...> И совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — отметил Песков.

По его словам, есть нюанс, который нужно понимать и правильно трактовать: американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится напасть на Украину, а Москва говорит, что Киев планирует агрессию против самопровозглашенных республик Донбасса.