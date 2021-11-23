В Госдуме потребовали прекратить притеснять русских в США

Комитет Госдумы по делам СНГ внес и рекомендовал нижней палате принять заявление о недопустимости дискриминации россиян в США, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что Госдума «решительно осуждает агрессивные действия властей Соединенных Штатов», направленные против россиян, и намерена потребовать «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США и соблюдения их прав, говорится в документе, размещенном в думской электронной базе.

Ранее сообщалось, что деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС) была приостановлена из-за беспрецедентного давления со стороны американских спецслужб на русскую общину. Как рассказала «Газете.Ru» председатель КСОРС Елена Брэнсон, за последний год в рамках расследования о нарушениях законов об иностранных агентах ФБР допросило как минимум 300 представителей русскоязычной общины в США: от студентов и общественных деятелей до предпринимателей и пенсионеров, участвовавших в мероприятиях, которые проводили члены КСОРС.