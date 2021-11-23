РФ отреагировала на санкции США против «Северного потока — 2»

Новые санкции, введенные США против реализации проекта «Северный поток — 2», — проявление недобросовестной конкуренции. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишут РИА Новости со ссылкой на страницу дипмиссии в Facebook.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты вводят санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации российского газопровода.

По словам Антонова, диалог между странами через санкции абсолютно неприемлем и нарушает международное право. Все усилия, которые США прилагают для подрыва российского нефтегазового экспорта в Европу, это пример недобросовестной конкуренции, отрицающей принципы свободного рынка, отметил посол.

Он также указал, что администрация Штатов, включая и республиканцев, и демократов, в течение нескольких лет пытается помешать сотрудничеству России и Европы в энергетической сфере. Антонов напомнил, что сперва в Вашингтоне планировали сорвать завершение строительства «Северного потока — 2». Когда сделать этого не удалось, власти США захотели задержать ввод объекта в эксплуатацию, резюмировал посол.