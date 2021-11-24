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Поклонская снялась для глянцевого журнала на фоне Кремля

Lenta.ruиещё 1
51 минуту назад

Бывшая депутат Госдумы и посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская снялась для декабрьского номера глянцевого журнала Tatler. На фотографии, опубликованной на сайте издания, политик сидит в кресле на фоне Кремля.

Поклонская снялась для глянцевого журнала на фоне Кремля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Анонс статьи опубликован под заголовком «Исповедь нового посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской». В тексте говорится, что 41-летняя Поклонская — самая молодая женщина во главе отечественного диппредставительства. Кроме того, указано, что дипмиссию в Кабо-Верде представляют люди старше 50 лет.

На фотографии Поклонская сидит в деревянном кресле, обтянутом красной тканью с золотыми узорами. На дипломате брючный костюм темно-серого цвета и бежево-серебристые туфли киттен хиллс. Образ также дополняет легкий макияж в нюдовых оттенках и миниатюрные серебряные серьги.

Фотография сделана в комнате, окна которой выходят на Кремль. Размытое очертание стен видно через двойную оконную раму.

В конце октября Поклонская впервые выложила в Instagram свою фотографию в дипломатическом мундире. Образ она дополнила белой блузкой, застегнутой на все пуговицы.

13 октября российский президент Владимир Путин назначил Поклонскую, экс-депутата Госдумы, послом в африканской республике Кабо-Верде. Комментируя свою новую должность, она рассказала, что давно мечтала попробовать себя в дипломатии.

Политика,Наталья Поклонская,Владимир Путин,Госдума,
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