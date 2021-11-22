Небензя: никакой напряженности на границе России с Украиной нет

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, сообщает ТАСС.
«Никакой напряженности на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным», — сказал дипломат.
В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.
Ранее в Кремле оценили сообщения в СМИ о подготовке военной операции против Украины, указав на то, что идет целенаправленная информационная кампания и нагнетание напряженности.