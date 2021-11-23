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Член СПЧ ответила Кадырову на запрет об упоминании национальности преступников

Lenta.ruиещё 7
30 минут назад

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева оценила идею о запрете упоминания национальностей преступников в СМИ. Ее слова передает Газета.ру.

Член СПЧ ответила Кадырову на запрет упоминать национальности преступников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Меркачевой, она сама выступает против принятия документа, так как эта мера обезличивает преступников.

«Человек, который совершил преступление, совершенно точно где-то родился, он какого-то пола, у него есть возраст, есть образование и так далее. Когда мы эти данные приводим, то частично даем понять, почему было совершено то или иное преступление. Это и для раздумий, и для профилактики», — сказала она.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе дискуссии вокруг законопроекта предложил обязать СМИ указывать в материалах национальность всех преступников.

Законопроект о запрете СМИ указывать в материалах национальность преступников был внесен на рассмотрение Госдумы 22 ноября парламентом Чечни. По мнению авторов, в СМИ и социальных сетях нередко публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе. Дискуссия насчет этой темы возникла после драки в Новой Москве с участием уроженцев Азербайджана, которые, как выяснилось впоследствии, являются гражданами России.

Политика,Законопроекты,Ситуация в мире,Ева Меркачева,Рамзан Кадыров,Совет по правам человека,Госдума,Газета.Ru,
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