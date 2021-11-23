Член СПЧ ответила Кадырову на запрет упоминать национальности преступников

«Человек, который совершил преступление, совершенно точно где-то родился, он какого-то пола, у него есть возраст, есть образование и так далее. Когда мы эти данные приводим, то частично даем понять, почему было совершено то или иное преступление. Это и для раздумий, и для профилактики», — сказала она.