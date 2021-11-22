Председательство в ПАЧЭС перешло к России

В ходе 58-й Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) председательство в организации в порядке ротации перешло от парламента Румынии к Федеральному Собранию России. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Фото: © пресс-служба Госдумы © пресс-служба Госдумы

ПАЧЭС была создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В её состав входят делегации парламентов двенадцати государств — членов ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина.

«Для меня, как представителя Государственной Думы, является большой честью принять от парламента Румынии на следующее полугодие председательство в Генеральной ассамблее ПАЧЭС», — отметил зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, представляющий Россию на Генассамблее.

По его словам, российская сторона заинтересована в развитии многостороннего экономического сотрудничества в регионе, нацеленного на мир и стабильность. При этом важно избежать политизации деятельности ПАЧЭС, считает Бабаков.

«В период председательства Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее рассматриваем важным продвижение в качестве ключевых тем главные вопросы современной экономики, в первую очередь энергетической безопасности, расширение товарооборота и транспортных потоков», — подчеркнул парламентарий.