"Это моя ошибка": Рашкин признался в незаконной охоте

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, совершивший убийство лося, признал, что охотился в лесу незаконно. Его слова приводят «Известия».
Он добавил, что не проверял, имеются ли разрешения на охоту.
«Наверное, это моя ошибка, в чем я раскаиваюсь, горько и обидно, достаточно много ночей не сплю. Надо было бы проверить», — подчеркнул Рашкин.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин ранее признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники полиции обнаружили в конце октября в его автомобиле. В видеообращении он рассказал, что это произошло ночью 29 октября.
17 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов внес в Государственную Думу представление о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.