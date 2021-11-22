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Рашкин признался в незаконной охоте

Lenta.ruиещё 1
18 минут назад

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, совершивший убийство лося, признал, что охотился в лесу незаконно. Его слова приводят «Известия».

"Это моя ошибка": Рашкин признался в незаконной охоте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что не проверял, имеются ли разрешения на охоту.

«Наверное, это моя ошибка, в чем я раскаиваюсь, горько и обидно, достаточно много ночей не сплю. Надо было бы проверить», — подчеркнул Рашкин.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин ранее признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники полиции обнаружили в конце октября в его автомобиле. В видеообращении он рассказал, что это произошло ночью 29 октября.

Депутат Рашкин записал видео с признанием в убийстве лося

17 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов внес в Государственную Думу представление о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Политика,Игорь Краснов,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,газета "Известия",
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