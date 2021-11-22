Дочь Пескова оправдала слова брата о желании «гонять» по Москве

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, что её брат Мика опубликовал в Instagram скрин чужого поста с заявлением о том, что он «продолжит гонять» по улицам Москвы, несмотря на ДТП, в котором погиб блогер Саид Губденский. В своем Instagram-аккаунте Пескова решила «вступиться» за брата.

Фото: Instagram Instagram

«Он хотел показать, что многих людей такие ситуации ничему не учат. Да, нужно было указать, что это скрин. Да, я могу понять реакцию СМИ, которые в очередной раз нашли повод для громкого заголовка. Но Мика во многом мудрее, чем я была в свои 17 лет», — написала Пескова.

Дочь пресс-секратеря подчеркнула, что родители воспитывали их таким образом, чтобы окружающие не думали, что они «безмозглые представители золотой молодёжи». Кроме того, Мика никогда не написал бы такую сторис, зная, что за каждым их словом следят.

Напомним, что накануне блогер Саид Губденский разбился в аварии на Кутузовском проспекте — за рулем своего BMW M4 он вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Мужчина погиб на месте, а пассажира его авто госпитализировали и позднее он умер в больнице.