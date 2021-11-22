В Совфеде оценили законопроект о запрете упоминать национальность преступников

Законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ, требует серьезного общественного обсуждения. Такую оценку ему дал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

Фото: пресс-служба Совета Федерации пресс-служба Совета Федерации

Вместе с тем сенатор отметил, что поддерживает такой подход, так как «у преступника нет ни национальности, ни религии».