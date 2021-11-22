В Совфеде оценили законопроект о запрете упоминать национальность преступников

Законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ, требует серьезного общественного обсуждения. Такую оценку ему дал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.
Вместе с тем сенатор отметил, что поддерживает такой подход, так как «у преступника нет ни национальности, ни религии».
Ранее парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, который запрещает упоминание национальности преступника в СМИ. По словам авторов законопроекта, в СМИ и соцсетях часто публикуются провокационные материалы, способные сформировать негативное отношение к определенной этнической группе.