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В Совфеде оценили законопроект о запрете упоминать национальность преступников

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ, требует серьезного общественного обсуждения. Такую оценку ему дал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

В Совфеде оценили законопроект о запрете упоминать национальность преступников
Фото: пресс-служба Совета Федерациипресс-служба Совета Федерации

Вместе с тем сенатор отметил, что поддерживает такой подход, так как «у преступника нет ни национальности, ни религии».

Ранее парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, который запрещает упоминание национальности преступника в СМИ. По словам авторов законопроекта, в СМИ и соцсетях часто публикуются провокационные материалы, способные сформировать негативное отношение к определенной этнической группе.

Политика,Андрей Клишас,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,
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