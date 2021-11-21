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Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»

Lenta.ruиещё 16
1 час назад

Президент России Владимир Путин на встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым рассказал, что по рекомендации врачей ревакцинировался от коронавируса отечественным препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС.

Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава государства сделал повторную прививку в воскресенье, 21 ноября.

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация», — сообщил Путин. Уточняется, что речь идет о третьей прививке.

«Президент уточнил, что после прививки чувствует себя нормально. Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали [прививку]. У меня ничего не чувствуется», — передает слова главы государства «Интерфакс».

18 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Путин сам сообщит, когда примет решение ревакцинироваться. Он собирался сделать это на основании рекомендации врачей. Также от президента зависит то, покажут ли данный процесс на видео.

Полную вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» Путин прошел в июне текущего года.

Политика,Денис Логунов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Интерфакс,
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