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Путин прошел ревакцинацию от коронавируса

ТАСС
19 минут назад

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт".

Путин прошел ревакцинацию от коронавируса
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку - "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация", - сказал глава государства.

Путин заявил, что переносит повторную прививку от ковида нормально, не чувствует ничего плохого.

Песков сообщил, какой вакциной привился от COVID

В воскресенье он встретился с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Политика,Денис Логунов,Владимир Путин,
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