В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

В СБ рассказали о необходимости карантинных полос вдоль границы РФ в некоторых регионах

ТАССиещё 1
14 минут назад

Возросшие риски переноса на российскую территорию опасных болезней людей и животных требуют дополнительных мер в пунктах пропуска через границу РФ и создания карантинных полос в ряде приграничных регионов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".

В Совбезе заявили о необходимости карантинной полосы вдоль границы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В условиях возрастания риска трансграничного переноса возбудителей особо опасных заболеваний людей и животных в ряде пунктов пропуска через госграницу необходимо провести ремонт и дооборудование помещений для специалистов санитарно-карантинного контроля, изоляторов и санитарных стоянок", - сказал он, отвечая на вопрос, какие меры обсуждались на прошедшем 9 ноября совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ, посвященном реализации основ государственной пограничной политики.

"Кроме того, в отдельных приграничных субъектах России требуется установить вдоль государственной границы карантинную полосу и ветеринарный режим на ней", - добавил Гребенкин, отметив, что это предусмотрено статьей 19 закона о госгранице (в ней говорится о возможности запрета или ограничения выпаса скота в карантинной полосе вдоль границы для недопущения переноса заразных болезней в страну - прим. ТАСС).

Отвечая на вопрос о том, внесла ли пандемия коррективы в работу по охране границы, замсекретаря Совбеза отметил, что "в условиях сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации" в РФ и в целом в мире были приняты меры по снижению рисков проникновения коронавируса через границу. В частности, "проведено дооснащение пунктов пропуска дополнительным оборудованием для санитарно-карантинного контроля и защиты здоровья граждан", сказал Гребенкин.

Политика,Александр Гребенкин,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,"Российская газета",ИТАР-ТАСС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители