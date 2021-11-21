В Совбезе заявили о необходимости карантинной полосы вдоль границы

Возросшие риски переноса на российскую территорию опасных болезней людей и животных требуют дополнительных мер в пунктах пропуска через границу РФ и создания карантинных полос в ряде приграничных регионов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью " Российской газете ".

"В условиях возрастания риска трансграничного переноса возбудителей особо опасных заболеваний людей и животных в ряде пунктов пропуска через госграницу необходимо провести ремонт и дооборудование помещений для специалистов санитарно-карантинного контроля, изоляторов и санитарных стоянок", - сказал он, отвечая на вопрос, какие меры обсуждались на прошедшем 9 ноября совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ, посвященном реализации основ государственной пограничной политики.

"Кроме того, в отдельных приграничных субъектах России требуется установить вдоль государственной границы карантинную полосу и ветеринарный режим на ней", - добавил Гребенкин, отметив, что это предусмотрено статьей 19 закона о госгранице (в ней говорится о возможности запрета или ограничения выпаса скота в карантинной полосе вдоль границы для недопущения переноса заразных болезней в страну - прим. ТАСС ).

Отвечая на вопрос о том, внесла ли пандемия коррективы в работу по охране границы, замсекретаря Совбеза отметил, что "в условиях сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации" в РФ и в целом в мире были приняты меры по снижению рисков проникновения коронавируса через границу. В частности, "проведено дооснащение пунктов пропуска дополнительным оборудованием для санитарно-карантинного контроля и защиты здоровья граждан", сказал Гребенкин.