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В МИД Франции призвали Путина помочь в разрешении миграционного кризиса

News.ru
1 час назад

Франция рассчитывает на то, что российский лидер Владимир Путин поможет в урегулировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе. У него должны быть способы повлиять на Минск. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.

У президента России Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что этот вопрос уже поднимался президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе телефонного разговора с Путиным. Их беседа состоялась несколько дней назад, и лидеры двух стран договорились о совместной работе по разрешению миграционного кризиса.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность обращения к Путину за помощью в разрешении ситуации на белорусско-польской границе. При этом он подчеркнул, что содействие России не должно означать её втягивания в миграционный кризис. Москва не имеет к нему никакого отношения, но Запад стремится переложить неё всю ответственность за происходящее.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. По последним оценкам польских властей, число беженцев на границе выросло до 20 тысяч человек.

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Жан-Ив Ле Дриан,Александр Лукашенко,Владимир Путин,МИД,ЕС,RTL Group,
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