Франция рассчитывает на то, что российский лидер Владимир Путин поможет в урегулировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе. У него должны быть способы повлиять на Минск. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.

У президента России Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что этот вопрос уже поднимался президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе телефонного разговора с Путиным. Их беседа состоялась несколько дней назад, и лидеры двух стран договорились о совместной работе по разрешению миграционного кризиса.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность обращения к Путину за помощью в разрешении ситуации на белорусско-польской границе. При этом он подчеркнул, что содействие России не должно означать её втягивания в миграционный кризис. Москва не имеет к нему никакого отношения, но Запад стремится переложить неё всю ответственность за происходящее.