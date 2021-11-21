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Глава МИД Франции назвал Россию «порой невыносимым соседом»

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию соседом и высказался за необходимость диалога с Москвой. При этом он добавил, что соседи бывают разными. Слова Ле Дриана, сказанные в эфире телеканала RTL, передает РИА Новости.

Глава МИД Франции назвал Россию «порой невыносимым соседом»
Фото: ReutersReuters

«Россия — прежде всего, сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения "переезжать". Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями», — заявил дипломат и добавил, что поэтому нужно всегда действовать во благо общих интересов и продолжать диалог.

В пример он привел встречу глав МИД и Минобороны Франции и России в формате «2+2». Ле Дриан отметил, что не назвал бы встречу хорошей, но главное, что она состоялась.

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Встреча прошла 12 ноября в Париже. В ней приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, французскую сторону представляли министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

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