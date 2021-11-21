Глава МИД Франции назвал Россию «порой невыносимым соседом»

«Россия — прежде всего, сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения "переезжать". Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями», — заявил дипломат и добавил, что поэтому нужно всегда действовать во благо общих интересов и продолжать диалог.