Раскрыто предназначение секретной кнопки на столе Путина

Раскрыто предназначение секретной кнопки, расположенной на столе в приемной президента России Владимира Путина . Она нужна для того, чтобы вызвать помощника, рассказали в эфире телеканала «Россия 1» .

«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», — отметили во время эфира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказывал, что у главы государства есть телефон специальной связи. Она нужна, в частности, для того, чтобы вызвать того или иного чиновника. Песков уточнил, что среди них «руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».