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Раскрыто предназначение секретной кнопки на столе Путина

Lenta.ruиещё 3
32 минуты назад

Раскрыто предназначение секретной кнопки, расположенной на столе в приемной президента России Владимира Путина. Она нужна для того, чтобы вызвать помощника, рассказали в эфире телеканала «Россия 1».

Раскрыто предназначение секретной кнопки на столе Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Телеоператоры выходят, а соседний стол готовят к длительным переговорам. На столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай», — отметили во время эфира.

Путин показал свой "секретный" кабинет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказывал, что у главы государства есть телефон специальной связи. Она нужна, в частности, для того, чтобы вызвать того или иного чиновника. Песков уточнил, что среди них «руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов».

«Президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии», — добавил представитель главы государства.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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