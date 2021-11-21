В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

В Кремле ответили на сообщения о скором «вторжении» России на Украину

Елена Прошина
1 час назад

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков предположил, что западные СМИ и ряд политиков намерены спровоцировать Россию заявлениями о готовящемся нападении РФ на Украину. Его слова приводит РИА «Новости».

В Кремле ответили на сообщения о скором «вторжении» России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», — заяви Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он считает подобные заявления из-за океана непоследовательными и «неприличными».

Песков предложил США и их союзникам по НАТО отказаться от стягивания своих вооруженных сил к границам России и прекратить поставки на Украину современного оружия.

Он также заявил, что украинские власти сами пытаются спровоцировать силовое решение проблемы непризнанных республик Донбасса. Тем самым, предостерег Песков, они могут создать массу проблем как для себя, так и для всей Европы. К подобного рода провокациям он отнес совместные учения вооруженных сил НАТО и Украины, а также все усиливающееся присутствие в черноморском регионе кораблей НАТО.

Поступки украинских политиков в этом направлении он охарактеризовал как «душераздирающее зрелище».

Он считает, что снизить напряженность в регионе можно простым способом: НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ России.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на осведомленные источники в разведке США заявляли, что Россия концентрирует войска на своей западной границе, готовясь к нападению на Украину. Российская сторона последовательно опровергает подобные утверждения.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители