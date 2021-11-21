В Кремле ответили на сообщения о скором «вторжении» России на Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков предположил, что западные СМИ и ряд политиков намерены спровоцировать Россию заявлениями о готовящемся нападении РФ на Украину. Его слова приводит РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», — заяви Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он считает подобные заявления из-за океана непоследовательными и «неприличными».

Песков предложил США и их союзникам по НАТО отказаться от стягивания своих вооруженных сил к границам России и прекратить поставки на Украину современного оружия.

Он также заявил, что украинские власти сами пытаются спровоцировать силовое решение проблемы непризнанных республик Донбасса. Тем самым, предостерег Песков, они могут создать массу проблем как для себя, так и для всей Европы. К подобного рода провокациям он отнес совместные учения вооруженных сил НАТО и Украины, а также все усиливающееся присутствие в черноморском регионе кораблей НАТО.

Поступки украинских политиков в этом направлении он охарактеризовал как «душераздирающее зрелище».

Он считает, что снизить напряженность в регионе можно простым способом: НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ России.