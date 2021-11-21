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Кремль прокомментировал карту «Тюркского мира» с территориями России

Ювелина Бернст
1 час назад

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал карту «Тюркского мира» с «присоединенными» российскими территориями, которую лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Свое мнение Песков высказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия–1».

Кремль прокомментировал карту «Тюркского мира» с территориями России
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Тот факт, что турки пестуют идею тюркского единства, Песков счел нормальным явлением.

«Единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом», - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что говорит это как тюрколог.

На подаренной Бахчели Эрдогану карте «Тюркского мира» Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан отмечены красным цветом. Оранжевым цветом обозначены ряд стран Балканского полуострова, часть Ирана, южные регионы России, а также большая часть Сибири и западная часть Монголии. Желтым цветом помечены Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Что обозначают эти цвета, не уточняется.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Партия националистического движения,
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