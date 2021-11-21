«Блестящий шаг»: Песков о публикации переписки МИД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает отличной идеей публикацию российским МИД переписки министров иностранных дел России, Германии и Франции. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

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«Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят», - заявил Песков.

Он отметил, что происходящие сейчас события в сфере мировой дипломатии не имеет прецедентов в прошлом. По этой причине, считает он, в этой области наблюдается очень много лукавства.

Публикация переписки – нетрадиционный шаг. Но, по мнению Пескова, пойти на него потребовали обстоятельства, в которых оказались российские дипломаты.

Напомним, что МИД России опубликовал дипломатическую переписку между министрами иностранных дел России, Германии и Франции - Сергеем Лавровым, Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом.

Сообщалось, что это было сделано из-за систематического искажения «западными партнерами» роли России в процессе межукраинского урегулирования и в подготовке встречи в «нормандском формате».