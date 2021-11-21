В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

«Блестящий шаг»: Песков оценил публикацию иностранной переписки МИД РФ

Елена Прошина
24 минуты назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает отличной идеей публикацию российским МИД переписки министров иностранных дел России, Германии и Франции. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

«Блестящий шаг»: Песков о публикации переписки МИД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят», - заявил Песков.

Он отметил, что происходящие сейчас события в сфере мировой дипломатии не имеет прецедентов в прошлом. По этой причине, считает он, в этой области наблюдается очень много лукавства.

Публикация переписки – нетрадиционный шаг. Но, по мнению Пескова, пойти на него потребовали обстоятельства, в которых оказались российские дипломаты.

Напомним, что МИД России опубликовал дипломатическую переписку между министрами иностранных дел России, Германии и Франции - Сергеем Лавровым, Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом.

В МИД России объяснили публикацию переписки Лаврова

Сообщалось, что это было сделано из-за систематического искажения «западными партнерами» роли России в процессе межукраинского урегулирования и в подготовке встречи в «нормандском формате».

МИД РФ опубликовал ряд документов. Среди них письма министра Сергея Лаврова от 29 октября, 6 и 16 ноября. Одновременно гласности предали ответы французской и немецкой сторон: ноту посольства ФРГ, совместное письмо послов Германии и Франции и совместный ответ министров иностранных дел этих стран с приложенным к нему альтернативным проектом итоговых договоренностей о возможной встрече глав МИД.

Политика,Жан-Ив Ле Дриан,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители