Песков объяснил публикацию переписки Лаврова с коллегами

"То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят", - отметил он, комментируя ситуацию.