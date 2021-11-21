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Песков назвал публикацию Москвой переписки по "нормандскому формату" блестящим шагом

ТАСС
18 минут назад

Публикация российским МИДом переписки, касающейся организации саммита в "нормандском" формате (Германия, Россия, Украина, Франция), является нетрадиционным для дипломатии, но блестящим и решительным шагом. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Песков объяснил публикацию переписки Лаврова с коллегами
Фото: ТАССТАСС

"То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят", - отметил он, комментируя ситуацию.

Представитель Кремля согласился с тем, что подобный шаг не является традиционным для дипломатии. "Но с другой стороны, нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий", - считает он.

В МИД России объяснили публикацию переписки Лаврова

В среду МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно "нормандской" встречи министров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что опубликованная переписка дает возможность увидеть предложения России относительно "нормандского формата" с тем, чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции РФ в этом вопросе.

Политика,Павел Зарубин,Жан-Ив Ле Дриан,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД,
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