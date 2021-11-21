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В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена

Парламентская газетаиещё 14
1 час назад

МИД занимается основательной подготовкой новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил замглавы министерства Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС

«Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — сказал он.

Рябков также отмети, что «повестка дня огромна».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы поднимет Путин на переговорах с Байденом, которые могут пройти до конца этого года.

«Естественно, Украина — много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное вызывает необходимость принятия адекватных мер, но принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории», — сказал представитель Кремля.

Политика,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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