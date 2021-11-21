В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Байдена

«Естественно, Украина — много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное вызывает необходимость принятия адекватных мер, но принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории», — сказал представитель Кремля.